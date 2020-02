Questo artista ha disegnato scene di vita quotidiana con protagonista un pinguino tenero ma impacciato

Tra le specie di uccelli più amate di tutte ci sono senza dubbio i pinguini. Non soltanto abitanti dei Poli Nord e Sud e grandi ammiratori delle temperature fredde e rigide, ma anche incapaci di volare nonostante facciano parte della famiglia degli sfeniscidi, dei veri e propri uccelli acquatici. La loro caparbietà e il loro senso di "inadeguatezza" dovuto alla loro innata incapacità di poter volare li rende il focus perfetto per le vignette ironiche di Sheba, un artista giapponese autodidatta semplicemente innamorato dei pinguini. Guardate come Sheba ricrea situazioni di vita quotidiana con protagonista un pinguino caparbio, tenero e...naturalmente impacciato in cui noi tutti possiamo riconoscerci!