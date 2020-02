Un team di ricercatori ha sviluppato un dispositivo che può convertire le gocce di pioggia in elettricità

Ricavare energia da ciò che la natura ci mette a disposizione, senza intaccare le risorse non rinnovabili del Pianeta , è una delle maggiori sfide dei nostri tempi. In un momento storico in cui le attività umane e lo sfruttamento indiscriminato di ciò che sulla Terra si esaurisce mettono sempre più a rischio i fragili equilibri dei nostri ecosistemi, è quantomai urgente cercare soluzioni alternative , magari provenienti da elementi che non avremmo mai pensato potessero darci energia.

Trasformare la pioggia in elettricità, sulle prime, sembrerebbe una cosa improbabile. Non per i ricercatori orientali, però, che sono riusciti ad alimentare per un breve periodo di tempo 100 piccole lampadine a led grazie a una semplicissima goccia di pioggia.

Magia? No, scienza. In particolare, a riuscire a compiere una cosa del genere è stato un sofisticato generatore di elettricità chiamato DEG (Droplet-based Electricity Generator), basato - come suggerisce il nome - proprio sulle gocce d'acqua. La sua struttura a transistor a effetto di campo e i materiali di cui è composto riescono a convertire l'energia delle precipitazioni in elettricità, gestendo le cariche e rilasciandole, in un flusso di energia innescato proprio dalla pioggia.