Questa ragazza riesce a realizzare dei teneri personaggi dalle sembianze magiche lavorando la lana cardata

08 Febbraio 2020 • di Marta Mastrogiovanni 413

Advertisement Come sappiamo, internet offre numerosissime possibilità di trovare la propria strada nel mondo dell'arte e dell'artigianato. Anche se è un campo in cui è difficile emergere, potrebbe bastare un account Instagram, una buona macchina fotografica e tanta costanza e pazienza. Ovviamente non è così facile come potrebbe sembrare: milioni di utenti, spesso anche senza talento, provano a spiccare tra la moltitudine di contenuti che ogni secondo vengono pubblicati sui social. Tutta questa frenesia, tra l'altro, va spesso in conflitto e a discapito dell'artista stesso che, seppur pieno di talento, non vede decollare la sua arte. Non è certamente il caso di Nastasya Shuljak, un'artista russa, abilissima nella lavorazione della lana cardata.

L'artista, di base a Mosca, è cresciuta a stretto contatto con la natura e nelle sue opere sono chiaramente visibili molti elementi riconducibili al mondo naturale che la circonda. Grazie alla lavorazione della lana cardata, una fibra tessile naturale molto versatile, Nastasya realizza dei graziosi pupazzetti: piantine colorate e simpatiche che assumono le sembianze di qualche creatura magica, volpi, orsetti e lupi ― sono solo alcuni dei soggetti rappresentati nelle sue piccole opere.

Advertisement

Le sue miniature in lana cardata sono davvero dolcissime, tanto che vi faranno sicuramente sorridere per la loro tenerezza. Nelle sue miniature, oltre all'elemento naturale, è piuttosto presente anche un legame con il mondo dell'infanzia. Visitando la sua pagina Instagram, infatti, sembra quasi di entrare in un magico mondo popolato da benevole creature dei boschi.

La giovane artigiana ancora si meraviglia quando vede negli occhi dei suoi clienti quella scintilla che li riporta ad un mondo lontano, probabilmente la loro infanzia, ogni volta che acquistano un suo pupazzetto.

A dire il vero, Nastasya non considera le sue opere così artistiche come si potrebbe pensare ― non vuole esporre le sue piccole creazioni in gallerie d'arte e non pensa di "fare arte". I suoi piccoli amici di lana sono semplici, privi di qualunque dettaglio non necessario, e sorridono spensierati, almeno per un po': è questo che la donna vuole trasmettere ― un sorriso spensierato e momentaneo.

Advertisement

Una moltitudine di gatti!

Nonostante sia di moda riproporre elementi naturali in chiave trendy, quella di Nastasya non vuole essere una banale imitazione di ciò che è più di tendenza. "Ho sempre vissuto a contatto con la natura; ho trascorso la mia infanzia in una piccola città vicino al mare e andavo spesso a fare passeggiate nei boschi assieme ai miei genitori" ha raccontato l'artista russa.

Advertisement

Un orsacchiotto guarda malinconico fuori dalla finestra...

Advertisement

Nastasya ci sa davvero fare con la lana e quando non è impegnata a vendere i suoi oggettini online, tiene dei workshop per insegnare a grandi e piccini come padroneggiare questa tecnica.

Per Nastasya tutto è cominciato 10 anni fa, quando ancora era un'insegnante d'arte e lavorava nel teatro; alcuni amici le regalarono un pacco di lana, alla vigilia del nuovo anno. Inizialmente, con quella lana, realizzò un orso polare e un coniglietto, innamorandosi pian piano di quel materiale così duttile e flessibile. In quel momento, capì che la lavorazione della lana le avrebbe permesso di esplorare infinite possibilità.

Se volete mettervi alla prova e realizzare una simpatica miniatura, non dovete far altro che procurarvi un po' di lana dei colori che preferite e un kit essenziale per infeltrirla. Nelle mercerie e nei negozi online specializzati, troverete sicuramente tutto ciò che vi occorre per realizzare fatine, cuori e gattini infeltriti.

Se vi metterete alla prova, vedrete che riuscirete ad ottenere subito qualche buon risultato.