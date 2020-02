Il verso del koala è un suono dalle frequenze inaspettatamente basse: la scienza ne spiega le origini

Il koala, come tutti gli animali, fa un verso ben preciso che usa per comunicare con i suoi simili, ma forse non è quello che vi aspettate da questo adorabile animale!

Del koala si sa comunemente che vive in Australia , che è un marsupiale e che trascorre le sue giornate a mangiare foglie di eucalipto e a schiacciare pisolini. Ma se ci chiedessero qual è il verso del koala probabilmente non sapremo cosa rispondere o forse inizieremo a pensare che siano muti.

C'è da dire che i koala emettono suoni raramente, e più frequentemente durante le competizioni con altri loro simili.

Il verso del koala, diversamente da quanto ci possiamo immaginare, è un suono dalle frequenze molto basse. La laringe di questi animali, infatti, è posizionata più in basso rispetto ad altri animali e questo conferisce loro la capacità di emettere un tratto vocale lungo e basso.

Il motivo di questo aspetto anatomico è presto spiegato: i ricercatori dell'Università di Vienna in collaborazione con l'Università del Queensland in Australia hanno scoperto che i koala che emettevano i suoni più bassi in frequenza erano quelli che più spesso avevano la meglio durante le competizioni per l'accoppiamento. La selezione naturale, quindi, potrebbe nel tempo aver preferito gli esemplari con la laringe più bassa.

Ma ora c'è poco altro da aggiungere e lasciare spazio all'unico modo per conoscere a pieno il verso del koala, questo misterioso. Ecco un video di un koala mentre emette il suo verso, dopo aver probabilmente scambiato l'uomo che lo stava riprendendo per un potenziale concorrente in amore!