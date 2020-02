Il metodo Montessori applicato agli anziani: in Abruzzo c'è un centro che approccia la demenza in un modo nuovo

È stato il dottor Cameron Cramp il primo ad aver convertito i metodi montessoriani agli anziani, chiaramente tenendo conto della loro limitata ailità cognitiva e delle loro altre esigenze.

Il progetto che unisce il metodo Montessori agli anziani è stato realizzato in Abruzzo, in un'area in cui il numero di anziani a rischio demenza o con diagnosi accertata è maggiore rispetto altrove. La Palestra della Mente, nell'area del Basso Sangro-Trigno, è un punto di riferimento per gli anziani e le loro famiglie in cui possono guardare da una prospettiva diversa la malattia.