Farah, il Labrador di 4 anni che ripulisce le spiagge della Sardegna dalla plastica

Tutto è iniziato quando Fabrizio, in vacanza a Cala Domestica in Sardegna, a notato che molti dei vacanzieri e turisti, una volta abbandonata la spiaggia, lasciavano una gran quantità di rifiuti. Così, con la sua fedele Farah di 4 anni, ha iniziato a ripulire Cala Domestica dalla plastica, partecipando al contest della #trashchallenge con un video della nobile azione.

Grazie al loro instancabile lavoro di pulizia, Cala Domestica è tornata in breve tempo al suo splendore iniziale. Una bellissima azione congiunta che non soltanto sensibilizza sulla pulizia delle spiagge e sui pressanti temi ambientali, ma suggella ancora una volta il fatto che i cani non sono di certo un ostacolo per partire ed andare in vacanza; Farah, instancabile cacciatrice di rifiuti, ve lo ha dimostrato!