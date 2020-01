Esiste un canale Youtube dove gli astronauti leggono dallo spazio le favole della buonanotte ai bambini

Raccontare favole della buonanotte è ancora un modo scelto da genitori e bambini per concludere la giornata e lasciare spazio al sonno. Sebbene ascoltare le favole sviluppi l'immaginazione dei più piccoli , ingrandisca il loro vocabolario e li avvicini alla lettura, alcuni genitori trovano noioso leggere storie per bambini. Se siete tra questi, gli astronauti in orbita attorno al nostro pianeta possono darvi una mano: sì, proprio loro!

Esiste un progetto della NASA chiamato Story Time From Space, nel quale dei veri astronauti, impegnati in missioni spaziali, leggono le favole della buonanotte ai bambini. Non è magico che le più note storie per piccoli vengano letto direttamente dallo spazio e arrivino alle orecchie di bimbi semi dormienti?