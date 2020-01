Svart: l'albergo ad altissima efficienza energetica situato ai piedi di un ghiacciaio norvegese

Lo studio di design Snøhetta , che si è distinto negli ultimi anni per i progetti avveniristici nei luoghi più remoti della Terra , ha progettato quello che si candida ad essere l'hotel più settentrionale del mondo , ubicato in Norvegia ai piedi del ghiacciaio Svartisen , poco sopra al circolo polare artico.

Anche per quanto riguarda la struttura, i designer si sono prefissati lo scopo di modificare il meno possibile il luogo in cui la struttura è ubicata, integrandola nel paesaggio senza deturparlo. E così, ispirandosi alla rorbue, una tradizionale casa in cui erano soliti ripararsi i pescatori, hanno innalzato la struttura su enormi pali di legno che affondano per vari metri nel fiordo, trasformando Svart in un gioiello di architettura sostenibile.