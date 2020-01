Una coppia crea una startup per recuperare la verdura "brutta ma buona" che di solito viene scartata dai negozi

Quante volte andiamo a fare la spesa al supermercato e scegliamo la frutta e la verdura in base al loro aspetto? Certamente, siamo più propensi ad acquistare una bella mela rossa, come quella di Biancaneve, piuttosto che una mela un po' macchiata e con qualche buco. Vero? Pensiamo ora alla quantità di cibo che viene automaticamente scartato in base a questa "selezione" puramente estetica. Parecchio. Per questo motivo, Camilla e Luca, una giovane coppia di 31 anni, hanno deciso di lasciare il loro lavoro stabile per imbarcarsi in questo utilissimo progetto: salvare i prodotti ortofrutticoli che vengono scartati perché non rispettano i canoni di bellezza imposti dai supermercati.