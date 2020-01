La comunità islamica australiana prepara la colazione ai vigili del fuoco esausti a causa dei devastanti roghi

Purtroppo, si parla sempre più di frequente dei devastanti incendi che stanno tormentando l'Australia da ormai diverse settimane. Le fiamme hanno colpito tutti gli stati, ma si sono concentrate in particolare negli stati del Nuovo Galles del Sud e Victoria. Per aiutare l'Australia sono state lanciate diverse iniziative di beneficenza, tra cui, forse, quella di Celeste Barber’s Facebook Fundraiser risulta essere la più importante, con quasi 30 milioni di dollari raccolti. Insomma, il mondo intero sta cercando di mobilitarsi per soccorrere l'Australia in difficoltà. Il Centro Islamico di Newport, ad esempio, in collaborazione con Human Appeal International, ha portato avanti un'iniziativa lodevole per aiutare i soccorritori e i pompieri che combattono ogni giorno tra le fiamme nel tentativo di domare gli incendi e mettere in sicurezza persone e animali.