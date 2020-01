Caldo record in Norvegia: a gennaio 2020 le temperature hanno raggiunto i 18 gradi sopra lo zero

Sono molte le località del nord in cui la mancanza di freddo e di neve sta accentuando sensibilmente la percezione dei cambiamenti climatici. La Norvegia, ad esempio, è uno di quei Paesi da sempre caratterizzato da inverni piuttosto rigidi, nonostante il suo clima interno sia estremamente variabile. Dicembre 2019, però, è stato un mese particolarmente mite per diverse zone del mondo in cui sono state registrate temperature fuori dal comune ― a Sunndalsøra, in Norvegia, dove solitamente la temperatura media durante la stagione invernale è di circa -5°, ha registrato ben 18° durante l'ultimo dell'anno. La sindaca di una città vicina, Rauma, si è persino fatta il bagno nelle acque del fiordo la sera di Capodanno.