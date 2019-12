La voce di Freddie Mercury aveva caratteristiche fuori dal comune: la scienza conferma

Quando si pensa alla musica rock e ai personaggi che hanno segnato questo genere musicale non può non venire in mente il nome di Freddie Mercury. Deceduto nel 1991, l'iconico, carismatico, eccentrico front-man dei Queen, con le sue performance spettacolari e canore, ha davvero segnato il corso di un intero genere musicale, divenendo un modello dal quale trarre ispirazione, un obiettivo da raggiungere per molti cantanti e aspiranti tali.

E non si tratta soltanto di gusti musicali. La sua voce è stata davvero qualcosa di incredibile: a spiegare perché e a dare certezze a chiunque ne sia convinto è stata la scienza.