Arriva il pandoro pizza: una vera e propria margherita con la forma del tipico dolce natalizio

Con l'arrivo del Natale, si riaccende ogni anno un'antica diatriba su quale sia il dolce più buono di questo periodo dell'anno: pandoro o panettone? Ovviamente, si tratta solo di gusti personali e non esiste un reale vincitore in questa "sfida". Il dibattito si fa comunque sempre più acceso e, ormai, esistono infinite varianti di entrambi i dolci, che lasciano davvero l'imbarazzo della scelta. Una delle tante novità riguardano il pandoro e la sua gustosa variante salata, in cui il tipico dolce della tradizione natalizia si mescola alla pizza napoletana. Proprio così: un pandoro fatto di pizza!