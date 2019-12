Non solo Pompei e Petra: 8 affascinanti città perdute di cui si parla più raramente

Pompei, Petra, Machu Picchu: sono nomi noti a tutti, che evocano luoghi storici e dal fascino decadente, città perdute che hanno segnato la storia con le loro vicende, ancora oggi oggetto di studio e meta di migliaia di visitatori. Se, però, vi dicessimo che al mondo esistono moltissimi insediamenti antichi tutt'altro che noti alla maggior parte delle persone?

È proprio così, e si tratta di siti non meno affascinanti di quelli più "famosi". Le città perdute, sul nostro Pianeta, sono moltissime. Probabilmente, alcune di esse possono trovarsi anche vicino ai luoghi dove viviamo, lì dove magari non ce le saremmo mai aspettate. Carestie, catastrofi naturali, epidemie, invasioni: i motivi per cui questi centri hanno subito un declino inevitabile possono essere i più vari.

In fondo, è proprio in questo che risiede il loro enorme fascino. Si tratta di luoghi che sorprendono, per la loro storia e per come oggi sono diventati. Per questo, abbiamo deciso di raccoglierne alcuni di seguito: stupitevi a scoprirle con noi e... buon viaggio!