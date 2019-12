L'antica tradizione contadina che prevede l'inverno con le posate nei semi del cachi

Quando non c'era la TV, le app o il web da cui attingere e informazioni sul meteo , ci si dava all 'attenta osservazione della natura e dei sui comportamenti. Chiaramente il più delle volte si tiravano fuori tecniche prive di qualsiasi fondamento scientifico, che se però per puro caso rispecchiavano effettivamente il clima dei giorni seguenti, guadagnavano subito di popolarità.

All'interno del seme del cachi è presente una parte bianca che prende le somiglianze di una forchetta, di un coltello o di un cucchiaio (provate a dividere a metà un seme per vedere con i vostri occhi!). Secondo un'antica tradizione contadina , in base alla posata si può predire il tipo di inverno che giungerà:

Non c'è nessuna evidenza scientifica che supporta questa osservazione, eppure si tratta di una tecnica che ha permesso ai contadini di un tempo di prepararsi adeguatamente per l'inverno e ancora oggi, anche se solo per gioco, c'è chi continua a dividere a metà i semi dei cachi per farsi un'idea dei mesi prossimi.