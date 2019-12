In Trentino è rimasto un solo esemplare di lince, ed è in cerca di una compagna

Il territorio italiano, grazie alla sua conformazione variegata lungo tutta la sua lunghezza, ospita le più disparate specie animali: sulle Alpi italiane, ad esempio, vivono ancora alcuni esemplari di lince, anche se purtroppo questo bellissimo animale è stato dichiarato in via di estinzione sul territorio nostrano.

In Trentino è presente un solo esemplare di lince: da poco è stata confermata la sua presenza e per quanto il fatto che stazioni nel territorio trentino sia segno di una buona qualità dell'aria, la cattiva notizia è che è in cerca di una compagna e al momento, essendone sprovvisto, non può dare continuazione alla popolazione.