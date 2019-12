In Islanda è tradizione regalarsi libri a Natale e trascorrere le feste a leggerli sotto l'albero

Se l'avvicinarsi delle festività natalizie non vi entusiasma per nulla, se siete stufi delle pantomime familiari, i pasti lunghissimi e il consumismo che ruota attorno al Natale, potreste aver bisogno di un po' di Jólabókaflóðið. No, non ci siamo inventati nulla: si tratta di una tradizione islandese che consiste nel regalarsi a vicenda libri, meglio ancora di seconda mano, e trascorrere la notte di Natale insieme, ognuno immerso nella propria lettura.