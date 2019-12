L'India e lo Sri Lanka non sono separati: esiste un ponte antichissimo che rimane un enigma per i ricercatori

Lo Sri Lanka è uno Stato collocato su un'isola a pochi chilometri di distanza dall'India. Sebbene abbiamo sempre saputo che geograficamente lo Sri Lanka sia separato dalla costa sud-orientale dell'India da una lingua di mare, nota come stretto di Palk, in passato potrebbe non essere stato così.

Il mito parla di un ponte, il ponte di Adamo, costruito per volere di una divinità, di cui oggi sarebbero ancora visibili le tracce da una visione satellitare. Leggenda o verità? Ponte artificiale o naturale? Domande a cui la scienza ancora non ha saputo rispondere.