Alzheimer: i ricercatori scoprono la molecola che blocca i sintomi iniziali della malattia

Ogni nuova scoperta, in questo senso, accende un fondamentale barlume di speranza per chi è colpito dal morbo e per chi lo assiste. Lo studio di cui stiamo per parlarvi apre nuove, interessanti possibilità nel contrasto a questa temibile patologia.

Il morbo di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che, purtroppo, ha una notevole diffusione in tutto il mondo. Le stime parlano di circa 50 milioni di persone affette da questa malattia , con una tendenza destinata ad aumentare di molto negli anni successivi . È chiaro, per questo, che la lotta all'Alzheimer è una delle principali "missioni" della ricerca scientifica.

Così, i ricercatori hanno fatto in modo, a tutti gli effetti, che si riattivasse la nascita di nuovi neuroni, contrastando le problematiche causate dall'Alzheimer nella sua fase iniziale per l'80%. Una vera e propria cura per "ringiovanire" il cervello, dunque, che mostra quanto sia importante - e per fortuna possibile - intervenire negli stadi iniziali di un morbo di questo tipo, bloccando sul nascere effetti e problemi che, sulle prime, potrebbero anche non essere collegati all'Alzheimer.

Si tratta, per l'appunto, di monitorare i primi sintomi, ossia proprio quei processi che rallentano la nascita di nuovi neuroni nel cervello. Grazie all'anticorpo A13, gli A-beta oligomeri potranno essere neutralizzati a dovere, già dentro i neuroni, colpendo nel modo più rapido possibile l'evoluzione della patologia.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Death and Differentiation, è indubbiamente un grande passo avanti nella cura e nella prevenzione dell'Alzheimer. Non resta che augurarsi che questa scoperta possa essere presto messa a frutto per salvare quante più persone possibile da una patologia che rappresenta un problema medico enorme dei nostri tempi.