Il gigante buono: 11 foto che mostrano tutta la maestosa bellezza del levriero irlandese

Le razze dei cani si suddividono spesso in base alla dimensione; cani di taglia grande, media o piccola. In queste categorie non rientra il levriero irlandese, visto che la sua taglia è grandissima. L'altezza al garrese, infatti, supera gli 80 cm ed è per questo che è stato nominato tra i cani più grandi del mondo. Si tratta di un cane nobile, sia di provenienza che di spirito: nonostante la sua stazza, è docile e affettuoso, ma svolge benissimo anche il ruolo di cane da guardia.

