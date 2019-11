Nell'aeroporto di San Francisco i viaggiatori possono accarezzare LiLou, il primo maiale da terapia nel mondo

I viaggiatori di passaggio all'aeroporto di San Francisco possono contare su una curiosa novità: un animale da terapia per far passare la paura a chi teme di volare. Non si tratta di un cane come negli altri casi di animali in aeroporto, bensì di un maiale. Tuttavia un maiale come non se ne vedono tutti i giorni: si chiama LiLou, ha 5 anni e adora interagire con le persone.