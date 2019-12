Quest'uomo cerca di disegnare l'amore di un papà e ci riesce cogliendo i momenti migliori tra padre e figlio

Si dice che con la nascita di un figlio nasca anche una mamma: questo perché mamme non si nasce, ma ci si diventa. Lo stesso accade per i padri, che però capita che "nascano" molto tempo dopo: questo perché, a differenza delle donne, gli uomini non portano in grembo i figli per 9 mesi, e possono impiegare del tempo a prendere consapevolezza del meraviglioso evento.

Quando alla fine nasce finalmente il papà, viene alla luce una figura importantissima per il bambino, un punto di riferimento diverso da quello che può rappresentare la mamma, ma ugualmente importante. Un'artista vietnamita di nome Blue ha cercato di disegnare l'amore di un papà, che è anche il titolo della sua opera.