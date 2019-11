Le maestose Grotte di Frasassi: una bellezza naturale scoperta lanciando un sasso nel buio

Le grotte di Frasassi sono un complesso di grotte carsiche che si estendono sul territorio marchigiano , in particolare nel comune di Genga (AN). Al loro interno si trova una cavità tra le più profonde in Europa e nel mondo, chiamata Abisso Ancona.

Nelle grotte si sperimenta in prima persona condizioni di temperatura e umidità difficilmente riscontrabili altrove: per l'intero anno il termometro di mantiene sui 14°C con un 99% di umidità. Anche in estate, quindi, è fortemente consigliato recarsi alle grotte muniti di felpe e giacche per i più freddolosi!