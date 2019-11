A Messina c'è una donna che realizza mosaici colorati per tappare le buche della città

Le buche per strada sono, purtroppo, un problema diffuso in tutte le regioni di Italia. Le amministrazioni locali spesso ritardano ad intervenire per riparare i danni e, di conseguenza, le strade di molte città soffrono, soprattutto durante i mesi più piovosi. Nella città di Messina, in Sicilia, Irina Belaeva ― una signora di 55 anni originaria di Minsk, Bielorussia ― ha pensato bene di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa per risolvere, almeno in parte, questo annoso problema. Irina, infatti, è un'abilissima mosaicista: grazie alle sue spiccate doti artistiche, la donna non solo riesce a coprire buche potenzialmente pericolose, ma anche a regalare un pizzico di colore in più alla città.