Fallire è il presupposto essenziale per avere successo: lo dimostra una ricerca

Dashun Wang, professore associato di management e organizzazioni presso la Kellogg School of Management della Northwestern University, ha da poco portato a termine uno studio riguardante proprio l'importanza del fallimento per il raggiungimento del successo. La ricerca ha preso in esame le domande di sovvenzione presentate al National Institutes of Health, alla ricerca dell'elemento chiave della loro accettazione.

Wang e gli altri autori dello studio hanno perciò preso in esame ben 776.721 domande presentate tra il 1985 e il 2015 e hanno scoperto che ad essere accettate sono state quelle che hanno "fallito di più".