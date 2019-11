5 reazioni involontarie del nostro corpo che possono essere spiegate scientificamente

Nonostante la scienza e la medicina abbiano fatto degli enormi passi in avanti nel corso degli ultimi anni, ancora non siamo in grado di spiegarci sempre e comunque perché il nostro corpo reagisca in un determinato modo piuttosto che in un altro. Oltretutto, ogni corpo reagisce in maniera diversa ai vari stimoli, rendendo ancora più difficile dare delle risposte univoche. Certamente alcune reazioni sono comuni a tutti gli esseri umani: il singhiozzo, lo sbadiglio, lo starnuto... Perché queste reazioni così comuni avvengono? Vediamo qualche spiegazione.