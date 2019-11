Caffè, tè e cioccolato mantengono in salute il cervello: la scienza rivaluta il ruolo di questi alimenti

Studi neuroscientifici che, in barba a tutte le visioni negative legate a prodotti di cui spesso ci viene detto di non abusare, affermano che sono proprio questi alimenti che, invece, potrebbero tornare utili per mantenere in ottima salute il nostro cervello . Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Quando i cibi che consideriamo dannosi o comunque poco salutari per il nostro benessere si "riscoprono" amici della salute, non si può che provare un senso di sollievo e, perché no, anche di felicità.

A chi non piace il cioccolato? E chi non ama gustarsi una bella tazza di caffè? Probabilmente ci sono persone che non preferiscono questi cibi ma, in linea generale, sono alimenti davvero molto amati un po' in tutto il mondo. Tanto amati, tuttavia, quanto temuti, perché per molto tempo si è insistito sulla necessità di non abusarne, a patto di non voler incorrere in varie patologie.

Recenti ricerche in ambito neuroscientifico, invece, sono arrivate con sorpresa a sfatare quasi del tutto questi "miti". Le scoperte riguardano prima di tutto i benefici che cioccolato e caffè avrebbero sull'attività neuronale del cervello, sulle prestazioni cognitive e sulla capacità di questi prodotti di proteggere i neuroni da una degenerazione precoce.