Le donne preferiscono gli uomini con la barba: uno studio sembra confermare questa tendenza

In passato colui che portava la barba veniva solitamente additato come qualcuno che prestava poca attenzione alla cura della sua persona, mentre oggi le barbe sembrano essere prepotentemente entrate nel mondo della moda e tantissimi uomini non riescono a fare a meno di sfoggiarla con orgoglio. In realtà, anche la percezione femminile sembra essere cambiata: molte donne, oggi, preferiscono al ragazzo con il viso pulito e ben rasato, l'uomo con la barba. Portare la barba, dunque, non è diventato solo sinonimo di eleganza, nel tempo, ma potrebbe rappresentare anche qualche occasione in più per trovare il partner ideale.