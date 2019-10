Questa civetta ha confuso un uovo di anatra con il suo e si è ritrovata a fare da mamma ad un anatroccolo

La natura spesso ci regala dei momenti indimenticabili e delle storie da raccontare che, se non avessimo visto con i nostri stessi occhi la vicenda, forse, stenteremmo a crederci. Laurie Wolf, una fotografa americana residente a Jupiter, in Florida, ha avuto la fortuna di imbattersi in una civetta orientale che, per pura casualità, aveva fatto il nido proprio in un punto del suo giardino.

Un giorno, l'attenzione della donna fu catturata da un'altra cosa svolazzante e piumata, non meglio identificata.