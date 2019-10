Nati 4 pulcini di ara blu, una specie in estinzione che rinasce dalle ceneri degli incendi in Amazzonia

Gli incendi devastanti dell'estate 2019 hanno messo in ginocchio gran parte del patrimonio boschivo e naturale del Sud America, in particolar modo le foreste dell'Amazzonia. Il danno ambientale per la flora e la fauna dell'area è incalcolabile, eppure a mesi di distanza da questo tragico evento nasce la speranza: in Bolivia sono nati difatti 4 pulcini di ara blu, una specie di pappagallo considerata in via si estinzione. Ma mai dire mai!