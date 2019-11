Le persone ritardatarie tendono a essere individui di maggior successo nella vita: la scienza conferma

La società in cui viviamo, fatta di impegni da prendere e date da rispettare tassativamente, ha eletto la puntualità a dote indiscussa. Essere puntuali, infatti, ci permette di non perdere nessuna riunione, di non fare brutte figure con il nostro datore di lavoro. Ci consente, insomma, di essere sempre pronti all'occorrenza.

Da questo punto di vista, i ritardatari sono visti come persone meno affidabili, più inclini alla distrazione e persino più incapaci. Ma è davvero così? La scienza è intervenuta per dare qualche risposta.