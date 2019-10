Urlare di rabbia fa bene alla salute: la scienza spiega perché non bisognerebbe mai reprimere le emozioni

Molto spesso, in momenti o periodi della nostra vita in cui siamo particolarmente stressati o arrabbiati o particolarmente irritabili, tendiamo a chiuderci dentro il nostro stato emotivo in ebollizione ed evitiamo di sbottare violentemente contro chi ci sta attorno, anche se magari non ha alcuna colpa per il nostro stato delle sensazioni. Trattenere però fin troppo la nostra emotività potrebbe a lungo andare avere effetti negativi sulla nostra salute, ed è per questo che una volta ogni tanto urlare i nostri pensieri potrebbe risultare gratificante.