Decorare la casa per Natale in anticipo rende le persone più felici: alcuni esperti lo confermano

Advertisement La questione sulle decorazioni natalizie anticipate è sempre molto dibattuta: c'è chi ha piacere nell'abbellire la propria casa anche un mese prima delle festività, e chi non ne vuole proprio sapere fino all'ultimo minuto. Non siamo qui per dare ragione a una parte o all'altra ma, sicuramente, coloro che iniziano presto a comprare o a confezionare manualmente le proprie decorazioni natalizie, è più felice di chi non lo fa. Parola di scienza.

"Sebbene ci possano essere una serie di ragioni sintomatiche per cui qualcuno vorrebbe comprare o creare ossessivamente decorazioni di Natale in anticipo, ciò avviene più comunemente per ragioni legate alla nostalgia di rivivere la magia del periodo natalizio, o per compensare un tipo di abbandono subito in passato" ha spiegato Steve McKeown, psicoanalista, fondatore di MindFixers e proprietario della McKeown Clinic. "In un mondo pieno di stress e ansia, alle persone piace associarsi a cose che le rendono felici e le decorazioni natalizie evocano quei forti sentimenti che si provavano durante l'infanzia".

Anche la psicologa Deborah Serani crede che decorare la propria casa in anticipo crei un cambiamento neurologico, che può effettivamente produrre felicità. Qualsiasi cosa che ci porta al di fuori della nostra normale abitudine, della nostra quotidianità, viene segnalata ai nostri sensi, i quali percepiscono se è piacevole o meno. Riempire la casa con brillanti e colorate decorazioni natalizie aumenterà la dopamina, l'ormone del benessere, regalandoci quello stato che potremmo definire di felicità. Il fatto che sia proprio il Natale a regalarci più gioia, non stupisce: i colori sono luminosi, le luci evidenziano positivamente anche gli angoli della casa più tristi, facendola risaltare, rendendola forse più accogliente del solito. Inoltre, non va tralasciato il fattore nostalgia. La stagione delle vacanze natalizie suscita inevitabilmente un senso di nostalgia, come sostiene anche la psicoterapeuta Ann Morin."La nostalgia aiuta a collegare le persone al loro passato personale e le aiuta a capire la loro identità. Per molti, allestire l'albero di Natale in anticipo, con tutte le decorazioni che lo accompagnano, è un modo per riconnettersi con la loro infanzia" , ha dichiarato la dottoressa.

Persino chi ha dei ricordi negativi del Natale, pescati tra la memoria dell'infanzia, può trarre giovamento dal decorare la casa, oggi: decorare per Natale e festeggiare con la famiglia, infatti, può creare nuovi ricordi che andranno a sostituire quelli vecchi, così come sostituiranno la vecchia negatività che accompagnava quelle giornate. Non vergognatevi, dunque, se anche voi provate un certo gusto e, in fondo, anche un po' di felicità, nel vedere delle belle decorazioni natalizie nei negozi e, soprattutto, in casa vostra.