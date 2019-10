Questi scienziati giapponesi hanno dipinto le mucche con strisce zebrate per allontanare gli insetti

Un perfetto esempio di quello che stiamo sostenendo è lo studio condotto da alcuni scienziati giapponesi volto a trovare nuovi, ecologici metodi per proteggere le mucche dalle punture delle mosche , che ronzano attorno ai poveri animali senza tregua. Al bando i pesticidi, dunque: quella che stiamo per descrivervi è quasi un'idea tanto scientifica quanto artistica. Vediamo di cosa si tratta.

Le mosche, infatti, si sono avvicinate con una frequenza decisamente inferiore a mordere questi ibridi "mucca-zebra", e sono state allontanate in maniera molto più efficace rispetto a quando venivano utilizzati i soli pesticidi. Come dimostrato dal ricercatore Tomoki Kojima , della divisione zootecnia dell' Aichi Agricultural Research Center , a cui si deve l'originale idea, con questo sistema si sono ridotti in maniera drastica i rischi per i bovini, derivanti anche dalla tossicità delle sostanze chimiche insetticide .

E se le mucche venissero dipinte come zebre? Forse è stato proprio da questa domanda che sono partiti gli scienziati nipponici, e non hanno esitato a provare. Senza utilizzare materiali tossici per gli animali, 6 mucche nere si sono trovate delle strisce bianche sulle loro pelli , e i risultati sono stati davvero positivi.

Le intenzioni future dei ricercatori, una volta realizzato che il metodo è efficace, sono quelle di mettere in pratica modi sempre più pratici per proteggere le mucche dai dannosi parassiti, specie durante i 3-4 mesi in cui questi insetti proliferano. Visto l'utilizzo di materiali non tossici né dannosi per dipingerle, bisognerà garantire che le strisce durino sulla loro pelle per tutto il tempo necessario. E questa originale trovata potrebbe essere estesa anche ai suini.

Secondo quanto dichiarato da Kojima, non è stato facile convincere gli allevatori ad adottare un simile espediente. Sulle prime, infatti, i proprietari delle mucche pensavano quasi si trattasse di una burla. Analisi, quantificazioni e risultati, però, hanno dimostrato tutt'altro. Ed è proprio per questo che lo scienziato autore della ricerca si è detto fiducioso e speranzoso affinché tale metodo possa prendere piede in maniera diffusa, contribuendo a migliorare la salute delle mucche, in modo semplice, economico e soprattutto non inquinante.