Una dieta priva di vitamina D aumenta la stanchezza e abbassa le difese immunitarie: parola della scienza

La vitamina D è una vitamina liposolubile; essa, cioè, si scioglie nei grassi e viene veicolata nell'organismo attraverso le sostanze lipidiche. La vitamina D può essere prodotta dall'organismo grazie all'azione della luce solare sulla pelle. È una delle sostanze più importanti poiché regola l'assorbimento di calcio e fosforo, favorisce l'assorbimento della vitamina A, ha poteri antitumorali, è importante per la salute dei denti. Si calcola che oltre il 50% della popolazione mondiale sia carente di vitamina D. Ecco cosa provoca una scarsa quantità di questa sostanza nel corpo umano:

La vitamina D svolge un ruolo importante nella preservazione e nello sviluppo del sistema immunitario. Una sua carenza indebolisce i globuli bianchi ed espone l'organismo a virus e batteri. Alcuni studi hanno sottolineato che in pazienti affetti broncopneumopatia cronica ostruttiva l'assunzione di forti dosi di vitamina D migliora la condizione.

La vitamina D svolge un ruolo talmente importante per le ossa che spesso può essere una delle cause, insieme alla carenza di calcio, dell'osteoporosi.

La vitamina D aumenta la produzione di composti cruciali per formare una nuova pelle come parte del processo di guarigione delle ferite. Inoltre, sembra svolgere un ruolo importante nel controllo delle infiammazioni e nella lotta alle infezioni. Scarsi livelli di vitamina D compromettono, perciò, la guarigione da tagli, interventi e infezioni.

Alopecia

La perdita di capelli, soprattutto se si tratta di alopecia areata, può essere collegata alla carenza di vitamina D. Alcuni studi hanno dimostrato che in soggetti affetti da alopecia areata, la mancanza di vitamina D era responsabile di una perdita di capelli maggiore.

Dolore muscolare

Il recettore della vitamina D è presente in alcune cellule nervose denominate nocicettori. Queste terminazioni di neuroni sensoriali segnalano un danno tissutale attraverso sensazioni dolorose. In uno studio, il 71% delle persone con dolore muscolare cronico è risultato carente in vitamina D.

Le spiegazioni contenute in questo articolo non vogliono, né possono, sostituire un parere medico. Se avverti qualcuno dei sintomi descritti, devi assolutamente rivolgerti al tuo medico di fiducia.