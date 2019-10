Queste speciali tegole solari catturano l'energia e si integrano alla perfezione con gli edifici

Spesso non ci rendiamo conto che ogni oggetto che utilizziamo, così come tantissime cose che ci circondano ogni giorno e in ogni momento, possono rivelarsi utili per essere ripensate in chiave ecologica. Aiutare il Pianeta e contribuire a non abusare delle sue risorse energetiche passa infatti anche attraverso piccole modifiche che possono rivelarsi dei grandi passi avanti .

L'idea, in sé, è molto semplice: invece di mettere sui tetti delle abitazioni grandi - e spesso antiestetici - pannelli solari, la ditta Zep Solar ha deciso di produrre delle tegole in ceramica, molto simili a quelle tradizionali, che svolgono esattamente la stessa funzione degli accumulatori di luce del Sole.

Queste speciali tegole, infatti, sono dotate di celle solari integrate, in grado di immagazzinare energia per case ed edifici vari in modo del tutto sostenibile e pulito. L'energia solare per uso privato, infatti, sta diventando un modo di alimentare le abitazioni sempre più diffuso in tutto il mondo, e una sua presenza ancora più capillare, anche attraverso strumenti come quelli della Zep Solar, è un fattore assolutamente da non sottovalutare.