Portare animali domestici in ufficio potrebbe ridurre lo stress e aumentare la produttività: uno studio lo conferma

Animali domestici di ogni tipo, da sempre, ci dimostrano il loro affetto incondizionato e noi, in quanto esseri umani, ne siamo altrettanto innamorati. La presenza di un cucciolo in casa, o comunque di un animale in generale, ci rende molto più felici. Capita spesso, però, che in molti momenti della giornata non si possa stare assieme al proprio animaletto ― ad esempio, quando ogni mattina lo lasciamo solo in casa per andare a lavoro. Per fortuna, anche a questo, è stato posto rimedio. Molte aziende, infatti, hanno capito quanto siano importanti gli animali domestici per la felicità dei loro dipendenti e hanno pensato bene di aprire le porte dell'ufficio ai nostri amici a 4 zampe.