Queste immagini ci mostrano quanto la luce sia veloce, ma in un certo senso anche "lenta"

"Più veloce della luce"... oppure no? Tutto dipende dalla prospettiva di chi osserva. Quando pensiamo alla luce, subito la nostra mente collega la sua rapidità di spostamento a un concetto fulmineo, praticamente immediato, impercettibile.

In effetti, dalla nostra posizione di osservatori "terrestri", è proprio così. Sulla superficie del nostro Pianeta, la velocità con cui la luce si sposta equivale a compiere 7,5 orbite in un solo secondo, vale a dire che, proprio in un secondo, la luce può girare intorno alla Terra per oltre 7 volte, a 299.792.458 metri al secondo.

Non serve essere fisici o illustri scienziati per comprendere quanto sia rapido questo movimento. Il video che stiamo per mostrarvi, però, ha voluto riassumere con grafiche semplici ed efficaci proprio questo incredibile concetto che, per le sue caratteristiche quasi "estreme", a volte può non essere compreso facilmente dalla mente umana. Vediamo cosa ci mostra questo interessante filmato.