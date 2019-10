Le donne provano per i cani le stesse emozioni che vivono per i loro figli: lo dimostra uno studio

Il rapporto tra l'uomo e i propri animali domestici è davvero speciale . Lo si capisce spesso da come ci relazioniamo al nostro cane o al nostro gatto di casa. Esagerando, chi non ha animali in casa sostiene che i padroni di cani si comportano con i propri animali domestici come con i propri figli .

Lo studio mostra, quindi, che esiste una rete comune di regioni cerebrali coinvolte in emozioni, ricompensa, affiliazione, elaborazione visiva e cognizione sociale quando le madri osservano le immagini sia dei propri figli che del proprio cane.

Le indagini svolte dai ricercatori del MGH hanno restituito risultati davvero sorprendenti. Tuttavia, gli stessi ricercatori hanno spiegato che il campione di donne su cui sono state condotte le ricerche è troppo esiguo per elaborare una teoria completa. Inoltre, non sono state prese in considerazioni altre categorie di persone come, ad esempio, donne senza figli o donne con figli adottati. Ad ogni modo, uno studio del genere è già una buona base di partenza per confermare che tra gli uomini e i cani esiste un legame incredibilmente profondo.