Uno studio scientifico ha scoperto la presenza di microplastiche in alcune bustine solubili di tè

Il team ha preso successivamente in analisi quattro bustine di tè di marche non palesate, ha eliminato le foglie di tè contenute all'interno ed ogni bustina vuota è stata poi immersa in una fiala di vetro pulito in cui vi erano all'interno 10 millimetri di acqua a 95 gradi; dopo 5 minuti di "infusione", le bustine vuote sono state tolte dall'acqua bollente e quest'ultima è stata poi travasata in un altro contenitore vuoto e sterile.

Successivamente, il team di scienziati canadesi ha analizzato la composizione chimica dell'acqua in cui erano state immerse le bustine di tè prima e dopo la macerazione attraverso una precisissima spettroscopia ad infrarossi. E il risultato è stato assolutamente inaspettato.