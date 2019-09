Roma: un test del sangue potrebbe catturare le alterazioni del DNA prima che si manifesti il cancro

Coordinato dal rettore dell'università romana Giuseppe Novelli, il team di ricercatori di Bioscience Genomics (un centro avanzato di screening genetico) è partito dallo sviluppo di un algoritmo che ha permesso il sequenziamento di DNA libero nell'organismo di pazienti asintomatici e in generali buone condizioni di salute riuscendo a "catturare" le alterazioni genetica nel DNA che sono la base del possibile sviluppo di varie forme di neoplasie.

Per arrivare a risultati predittivi efficaci, il team guidato da Novelli ha prelevato il DNA di 114 pazienti in salute e ha analizzato lo stato mutazionale del loro sangue per un periodo finestra che è andato da uno a dieci anni per verificare la possibile comparsa di neoplasie benigne o maligne.