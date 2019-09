Studiare è il modo migliore per mantenere in forma il nostro cervello: la scienza lo conferma

Per confermare questi dati, il gruppo di neuroscienziati dell'Università di Barcellona e del German Center for Neurodegenerative Diseases, che ha condotto lo studio in questione, ha analizzato i campioni di 122 cervelli di adulti. La loro particolarità? Non essere mai stati colpiti dal declino, fino agli ultimi giorni di vita. In particolare, gli studiosi hanno scoperto che in questi cervelli la corteccia prefrontale, la corteccia anteriore cingolata e quella orbitofrontale risultavano più spesse. Il motivo starebbe negli anni di studio completati: queste zone del cervello erano infatti più sviluppate in chi aveva completato anche l'università.

Grazie all'utilizzo dell'Allen Institute Human Brain Atlas, un programma che combina lo studio dell'organizzazione e della struttura dei geni e la neuroanatomia per realizzare mappe di espressione genica per il cervello umano, i ricercatori si sono accorti che queste regioni della corteccia cerebrale sono associate a una maggiore attività dei geni che favoriscono l'elaborazione delle informazioni.

Questi geni si sono rivelati, inoltre, capaci di ripulire il cervello dalle tossine neurali associate alle malattie neurodegenerative. Lo studio, quindi, conferma l'associazione tra gli alti livelli di scolarizzazione e lo sviluppo della corteccia cerebrale. Insomma, studiare non solo accresce la nostra cultura, ma ci assicura anche una più longeva lucidità mentale.