Questi 10 villaggi inglesi sono così pittoreschi che sembrano usciti da una fiaba

Le cosiddette Cotswolds, sono una catena collinare nel cuore dell'Inghilterra in cui si susseguono bellissimi villaggi rurali dall'aspetto quasi fiabesco. In questi splendidi villaggi della campagna inglese sembra che il tempo non passi mai, se non fosse per le migliaia di turisti che ogni anno ne sono attirati. In alcuni di questi villaggi sono vissuti Shakespeare e Jane Austen ― visitando questi paesini è impossibile non sentire l'eco di quel mondo lontano. Ma anche numerose scene di film moderni sono state girate in questa parte della campagna ingelse, a partire da Harry Potter e Orgoglio e Pregiudizio.

Queste sono solo alcuni dei più bei villaggi inglesi che sembrano essere usciti da una fiaba.