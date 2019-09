10 opere di ingegneria moderna di tutto il mondo che dimostrano la genialità dell'uomo

L'architettura ingegneristica è una tra le responsabili di alcuni dei più stupefacenti capolavori dell'arte della costruzione di edifici che il mondo abbia mai visto. Talvolta, l'ingegneria edilizia è capace di mettere in piedi delle vere e proprie opere maestre che non possono fare altro che sbalordire chi le vede. Esempi di questo tipo ce ne sono sparsi in tutto il mondo, e noi ve ne abbiamo selezionati 10 tra i più eccezionali!