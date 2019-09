Veneto: disboscate intere colline patrimonio dell'Unesco per far posto ai vigneti di prosecco

Che il nostro ambiente si trovi in una situazione di sofferenza non è una novità. A tutte le latitudini e nelle zone più distanti tra loro, mari, fiumi, foreste e moltissimi altri ecosistemi subiscono sempre la stessa minaccia: la mano dell'uomo.

Proprio così, perché se da un lato siamo consapevoli che il nostro posto per vivere è - e rimarrà per molto tempo - soltanto il Pianeta Terra, dall'altro sembra che, in quanto esseri umani, non possiamo fare a meno di prevaricare ciò che la natura mette a disposizione.

E non occorre andare fino all'altro capo del mondo per rendersene conto. Anche in Italia, in zone protette e dichiarate addirittura patrimonio Unesco, si causano danni enormi per venire incontro ai profitti. Ecco cosa è successo.