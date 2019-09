Arriva il "Reddito di residenza attiva" contro lo spopolamento: 700 euro per chi si trasferisce in Molise ed apre un'attività

In Molise arriva "il reddito di residenza attiva", una misura che vuole cercare di frenare il triste spopolamento dei comuni italiani della regione. In cosa consiste questo reddito? Chi sceglierà di prendere la residenza nella regione Molise e di aprire un'attività commerciale nei comuni con meno di 2.000 abitanti, per almeno cinque anni, avrà diritto a 700 euro al mese. Il bando (settembre 2019) prevede un contributo massimo di 24.000 euro nell'arco di 3 anni.