L'albero più vecchio d'Europa si trova in Italia: tutti i segreti di Italus

Una scoperta geologica che ha il sapore della rivoluzione: è quella intrapresa da Gianluca Piovesan della Università della Tuscia il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista specializzata Ecology, Ecological Society of America . Il contenuto della ricerca parla chiaro: si trova in Italia l'albero più vecchio d'Europa e possiede una età di circa 1230 anni , risalendo quindi al periodo storico del Medioevo. Nonostante nel mondo esistano alberi ancor più vecchi, in Europa questo è quello convalidato da una rigorosa ricerca scientifica.

La pianta, ribattezzata "Italus", fa parte della famiglia del pino loricato ("Pinusheldreichii") e si trova nel Parco Nazionale del Pollino, nella regione della Calabria. Per determinare l'età esatta della pianta il processo è stato lungo e complesso, ed il team di ricercatori ha utilizzato tecniche come la dendrocronologia e poi la datazione al carbonio. Alfredo Di Filippo, membro del team di ricerca dell'Università della Tuscia, così ha spiegato il lungo procedimento:

"La parte centrale del legno era come polvere, non avevamo mai visto niente del genere. C’erano almeno 20 centimetri di legno mancanti, che rappresentano tantissimi anni." Per questo si è passati dalla più tradizionale dendrocronologia alla datazione al carbonio, utile per risalire agli anni mancanti del cuore di Italus.