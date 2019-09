Una bambina di 8 anni inventa uno scaldabagno ad energia solare e vince un premio in scienze nucleari

Se adesso il nome Xóchitl Guadalupe Cruz probabilmente non vi dice molto, siamo quasi sicuri che ne sentirete parlare in futuro negli articoli che si occupano di scienza. Questa promettente bambina a soli 8 anni ha inventato un dispositivo green che può aiutare le famiglie a basso reddito ad avere acqua calda riducendo l'impatto ambientale . Un'invenzione che le è valsa un riconoscimento da parte della più grande Università del Messico .

Nelle comunità di San Cristobal de Las Casas, in Messico, vivono famiglie molto povere, che hanno accesso solo alle risorse che la natura può fornire. Per far fronte al problema della necessità di acqua calda, si affidano quindi al metodo più immediato: abbattere gli alberi e bruciare il legno. Xóchitl Guadalupe Cruz, che a 4 anni mostrava già una spiccata propensione alla scienza partecipando a diverse competizioni, ha costruito un dispositivo grande come una scatola di scarpe che utilizza l'energia solare per produrre acqua calda. Una sorta di scaldabagno solare, quindi, ottenuto con materiali di scarto come bottiglie, legno e plastica.