Sicurezza online: 5 trucchi per creare una password infallibile e indimenticabile

Nell'era della digitalizzazione di massa, tutti, chi più chi meno, siamo immersi in un universo di account e dispositivi che, per funzionare, necessitano di una registrazione e di un accesso.

Social network, shop online, email, banche e molto altro: praticamente tutto ha bisogno di un account, con indirizzo di posta elettronica e, soprattutto, password. La fretta e la necessità di ricordare sempre parole e chiavi di accesso, però, rendono la loro scelta spesso sommaria e, di conseguenza, altamente vulnerabile.

Non tutti si soffermano a pensare bene a quanto deve essere complessa la password che scelgono, e ciò rende senza dubbio più vulnerabili account e dati. Secondo le statistiche, le chiavi di sicurezza scelte in tutto il mondo sono mediamente facilissime da rubare. Di seguito, allora, vedremo 5 regole da tenere a mente per scegliere la "parola segreta" perfetta, facile da ricordare e impossibile da decifrare. Fatene tesoro, e dormirete sonni più tranquilli!