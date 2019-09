20 immagini esilaranti dimostrano che gli uccelli sanno essere molto dispettosi (e anche distruttivi)

Vi siete mai trovati davanti a persone che si divertono un mondo ma che a voi danno un po' fastidio? Sicuramente sì. Bene, con certi volatili questo può accadere di continuo.

Gli uccelli sono davvero determinati nel portare a termine quello che hanno in mente, anche a costo di creare parecchio scompiglio intorno a loro. Se si mettono in testa che vogliono assaggiare un cibo o andare da una parte, state pur sicuri che lo faranno. E non importa se per farlo rompono, sporcano o mettono paura: loro sono così, degli adorabili dispettosi.

I 20 uccelli che stiamo per mostrarvi sono stati colti proprio in queste situazioni: scene e piccole "catastrofi" di cui, in quel momento, loro - e soltanto loro - hanno riso molto. Non c'è dubbio, però, che siano divertenti da rivedere! Siete pronti a scoprirli?